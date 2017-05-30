أدى الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم (الثلاثاء)، مناسك العمرة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
وكان في استقبال ملك الأردن بالمسجد الحرام قائد قوات أمن العمرة بالمنطقة المركزية المساعد اللواء سعود الخليوي وقائد القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام اللواء محمد الأحمدي.
وكان الملك عبدالله الثاني بن الحسين قد وصل إلى مدينة جدة في وقت سابق من اليوم وكان في استقباله أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وعدد من المسؤولين.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج