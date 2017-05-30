روى الشيخ علي ملا شيخ المؤذنين في المسجد الحرام، تفاصيل الفترة التي ابتعد خلالها عن الأذان بالمسجد الحرام بسبب مرضه، مشيرا إلى أنها كانت بمثابة لحظات معاناة استمرت لنحو سبعة أشهر.
وقال الملا إنه طول فترة مرضه لم ينقطع عن مشاهدة الحرم الشريف ولا سماع المؤذنين عبر التلفاز حتى الفجر، مشيرا إلى أنه كان دائما ما يبكي بسبب بعده عن الحرم.
وأشار في مقطع مصور بثته رئاسة الحرمين الشريفين على حساباتها بمواقع التواصل إلى أنه كان دائم الدعاء إلى الله أن يعيده إلى الكعبة الشريفة والأذان مرة أخرى.
وفق “أخبار 24”.
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