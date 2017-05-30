صنفت منظمة “سكاي تراكس” العالمية لتقييم المطارات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ضمن أفضل 100 مطار على مستوى العالم.
ووضعت المنظمة المتخصصة في تقييم خطوط الطيران والمطارات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المركز الثالث والتسعين ضمن قائمة تضم 100 مطار عالمي.
يشار إلى أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز قد حصل في تقييم آخر على الترتيب الخامس ضمن أفضل عشرة مطارات في منطقة الشرق الأوسط، فيما دخل مطاران سعوديان القائمة، وهما مطار الملك خالد في المركز السابع، ومطار الملك فهد في المركز التاسع، على مستوى الشرق الأوسط.وفق “أخبار 24”.
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