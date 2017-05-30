التقى ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء) في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، خصوصاً ما يتصل بشأن سياسات سوق النفط والطاقة، حيث ستستمر المملكة في دعم استقرار أسعار النفط العالمية.
وفي الجانب السياسي، سيعمل الجانبان على الانطلاق من نقاط الاتفاق المشتركة لحل الأزمة السورية، كما سيناقشان مسائل العلاقات الثنائية والعلاقات مع إيران، كما يُتوقع أن تُوقع مذكرات للتعاون المشترك في أربعة مجالات مختلفة.وفق “أخبار 24”.
الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين يستقبل سمو #ولي_ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان في#الكرملين في العاصمة الروسية #موسكو. pic.twitter.com/IK5tzDMJwV
— بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) ٣٠ مايو، ٢٠١٧
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