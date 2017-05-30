تعلن جمعية جذا لذوي الإعاقة عن حاجتها لعدد من الأخصائيات والمعلمات للعمل في مركز جذا لذوي الإعاقة حسب التخصصات والشروط التالية :
أخصائية علاج وظيفي (يشترط شهادة البكالوريوس في نفس المجال) + تصنيف مهني من هيئة التخصصات الصحية
أخصائية تخاطب ( بكالوريوس علاج أمراض التخاطب أو علاج علل النطق والسمع أو بكالوريوس تربية خاصة + دبلومة تخاطب أو 70 ساعة تدريب في مركز معتمد )+ تصنيف مهني من هيئة التخصصات الصحية
ممرضة (يشترط شهادة البكالوريوس في نفس المجال) + تصنيف مهني من هيئة التخصصات الصحية
أخصائية علاج طبيعي (يشترط شهادة البكالوريوس في نفس المجال) + تصنيف مهني من هيئة التخصصات الصحية
أخصائية نفسية (يشترط شهادة البكالوريوس في نفس المجال) + تصنيف مهني من هيئة التخصصات الصحية
معلمة توحد (يشترط شهادة البكالوريوس في نفس المجال) وحبذا خبرة في نفس المجال
علماً بأن آخر موعد لرفع الملفات 10 / 10 /1438 هـ نأمل ممن تنطبق عليها الشروط الرفع بالطلب عن طريق موقع جمعية جذا :
متمنية جمعية جذا لجميع المتقدمات التوفيق
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