لا ترغب إدارة النادي الأهلي تجديد عقد المدرب السويسري كريستيان غروس، حيث هناك تغييرات جذرية سيشهدها الفريق الموسم المقبل على مستوى الجهاز الفني والإداري واللاعبين.
وقالت صحيفة “الرياض” “بدأ مسيرو النادي البحث عن مدير فني جديد، بعد الوصول إلى القناعة بعدم تجديد عقد غروس عقب آخر مباراة أشرف فيها فنياً على الفريق أمام الأهلي الإماراتي، وهو الذي سطر تاريخاً مميزاً بالعطاء تكللت بثلاث بطولات خلال مسيرته التدريبية مع “القلعة الخضراء”، ليختتمها بالتأهل إلى دور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
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