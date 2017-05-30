تعتبر مباراة الهلال واستقلال خوزستان الإيراني التي ستقام مساء اليوم في إياب دور الـ16 هي آخر مباراة للنجم الهلالي السوري عمر خربين، كون فترة إعارته من نادي الظفرة الإماراتي الذي يملك بطاقته، تنتهي بعد هذه المباراة.
يذكر أن الإدارة الهلالية تقدمت بعرض رسمي لنادي الظفرة الإماراتي في وقت سابق لشراء بطاقة اللاعب، ووصلت قيمة العرض إلى ثلاثة ملايين دولار. وترغب الإدارة في ضمه نظير المستويات الكبيرة المميزة التي قدمها مع الفريق الازرق. وتسعى الإدارة خلال الأيام القادمة للوصول إلى اتفاق نهائي مع نادي الظفرة لكسب خدمات اللاعب وإنهاء جميع الأمور المتعلقة بهذا الموضوع ليكون جاهزا للدخول في المعسكر الإعدادي للموسم القادم الذي سيقام في النمسا.وفق “عكاظ”.
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