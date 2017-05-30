واصلت إدارة النصر غربلتها الإدارية بعد أن أبلغت مسؤول الاستثمار أحمد الغامدي بتعيينه مديرًا للاحتراف بدلاً من جعفر السبيعي الذي سيتم الاستغناء عنه رسمياً خلال الساعات القليلة المقبلة.
من جهة أخرى طالب مدير الكرة محمد الخرينق والإداريون محمد الشقحاء وجعفر السبيعي الأمين العام للنادي سلمان القريني بمنحهم مرتباتهم المتأخرة والتي بلغت 20 مرتباً لدى معظمهم، وتشير المصادر أن إدارة النادي ترغب في منحهم نصفها مع المطالبة بالتنازل عن المرتبات الأخرى أسوة ببقية العاملين الذين تم تسليمهم نصف حقوقهم المتأخرة في الأيام الماضية وتنازلهم عن المتبقي.
من جهة ثانية لم تنجح الإدارة في فسخ عقد أو إعارة لاعب الوسط الكرواتي ايفان توميساك الذي ينتهي عقده نهاية الموسم المقبل، ويتقاضى قرابة مليون و300 ألف دولار.وفق “الرياض”.
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