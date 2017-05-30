علمت مصادر من مصادرها أن رئيس نادي الاتحاد الحالي المهندس حاتم باعشن رحب بالتكليف لسنة أخرى، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد بن عبدالملك آل الشيخ، شريطة توفر الدعم المالي الكافي والعاجل من أجل تسيير أوضاع النادي المادية.
وأبلغ الرئيس الاتحادي الحالي أن الالتزامات المالية على النادي تحتاج لحلول عاجلة، والحل في توفير سيولة مادية عاجلة.
وبين باعشن لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، أنهم كمجلس إدارة قدموا خطة مميزة تساهم في حل إشكالية الديون المترتبة على النادي من خلال مقترح قدم لرئيس هيئة الرياضة السابق الأمير عبدالله بن مساعد، بملف كامل يتضمن سداد الديون المالية من خلال محفظة مالية بقيمة 100 مليون ریال قدمت عن طريق أشخاص عدة، يتم دفعها في حال موافقة هيئة الرياضة على المقترح، واعتبار المبلغ دينا لهؤلاء الأشخاص لحين إقرار الخصخصة، ويحق لهم أن يكونوا مساهمين في النادي، وهذا المقترح يشترط أن يكون الرئيس المهندس حاتم باعشن موجودا في رئاسة مجلس إدارة النادي.
وأشارت «عكاظ» إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد بن عبدالملك آل الشيخ سيسعى لاتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة النادي في غضون الأيام القادمة.
يذكر أن تكليف إدارة نادي الاتحاد الحالية برئاسة المهندس حاتم باعشن ينتهي يوم 17 من شهر رمضان الجاري.
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