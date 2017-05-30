من المنتظر أن تصدر محكمة جنح مصر القديمة، الثلاثاء، حكمها على لاعب الاتحاد السعودي المعار من الزمالك المصري، محمود عبد المنعم “كهربا”، في اتهامه بتبديد منقولات زوجته السابقة. وأوضح محامي أنه في حالة إدانة اللاعب، قد يواجه حكماً بالحبس من “24 ساعة إلى 3 سنوات، وغرامة 100 جنيه، وفقاً للمادة 341 من قانون العقوبات”.
وأوضح المحامي محمد أحمد، بحسب بوابة “مصراوي”، أن تبديد المنقولات الزوجية “عُرف وليست من الشرع، لكن حال إقرار الزوج باستلامها على سبيل الأمانة، تُعد كإيصال أمانة، لذا تنظر دعاوى تبديد المنقولات أمام محكمة الجنح”. وأضاف: “تنص المادة 341 من القانون على أنه “كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري”.
وكانت زوجة “كهربا” السابقة، المذيعة سارة خليفة، قد حررت محضراً بقسم شرطة مصر القديمة، تتهمه فيه بتبديد منقولات الزوجية.وفق “عين اليوم”.
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