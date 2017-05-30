أعرب رئيس النادي الأهلي السابق، الأمير فهد بن خالد، عن سعادته الغامرة بتأهل الفريق إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال اسيا بعد الفوز على اهلي دبي بثلاثية مقابل هدف ضمن مباراة الاياب من ذات البطولة متمنيا النجاح في تحقيق اللقب الغالي.
وقال رئيس الأهلي السابق في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “اللهم لك الحمد حتى ترضى .ولك الحمد اذا رضيت ..ولك الحمد بعد الرضى .. الف الف مبروك تأهل الملكي وبإذن الله موسم قادم اجمل”.
وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم مستحق للاهلي بهدفين مقابل لاشي للفرسان وفي الشوط الثاني تمكن سعد الامير من تسجيل الهدف الثالث الى ان اسامواه جيان احرز هدف الفرسان الوحيد .
وبهذا الفوز حجز الملكي مقعد في دور ربع النهائي من البطولة ليصعد كذلك معه نادي العين الاماراتي.وفق “النادى”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج