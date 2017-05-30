قدم مهاجم النادي الأهلي عمر السومة تهنئته إلى جماهير الفريق بمناسبة تحقيقه الفوز 3-1 على مضيفه نادي اهلي دي ضمن مباريات دور الـ16 من دوري ابطال اسيا شاكراً اخوانه اللاعبين وجميع الجماهير خلال الفترة المقبلة.
وقال السومة في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر :”يارب لك الحمد و الشكر مبروك للجميع شكرا لأخواني اللاعبين”.
هذا وكان السومه قد وصل الى مدينة جدة مساء امس بعد ان اجرى عملية جراحية في الغضروف تكللت بالنجاح .وفق “النادى”.
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