أعلن الديوان الملكي أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر اليوم “الثلاثاء” إلى روسيا الاتحادية في زيارة عمل.
وأضاف الديوان في بيان له أن الزيارة تأتي بناء على دعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، حيث يلتقي الأمير محمد بن سلمان عددا من كبار المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية، وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكانت مصادر قد تناقلت أن الأمير محمد بن سلمان سيزور روسيا ويعقد مباحثات مع الرئيس الروسي لبحث التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة لتوقيع نحو أربعة بروتكولات تعاون، ومناقشة ملفي سوريا وإيران.وفق “أخبار 24”.
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