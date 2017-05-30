أطاحت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض بـ255 متسولاً في العاصمة، وذلك في إطار حملتها لمكافحة الظواهر السلبية التي تنشط خلال شهر رمضان المبارك.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، إن دوريات الضبط الميداني تمكنت بالاشتراك مع دوريات مكافحة التسول من ضبط (56) رجلاً و (124) امرأة و (75) طفلاً في حالة تسول منذ بداية الشهر الكريم.
وأكد أنه تم تسليم المواطنين منهم للجهة المختصة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية، والأجانب للجنة الأمنية لمكافحة التسول لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص .
وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم التعاطف مع هذه الفئات أو التبرع لها بأي شكل من الأشكال لما يشكلونه من خطر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمملكة والإبلاغ المباشر للجهات المختصة عن أماكن تجمعهم.وفق “أخبار 24”.
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