نشر الحساب الرسمي للأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطعا مصورا يظهر تعامل رجال الأمن مع زوار بيت الله الحرام.
وأظهر المقطع انتشار فرق الأمن بالحرم لخدمة ضيوف الرحمن، وتوجيه الإرشادات لهم، والرد على استفساراتهم بكل أريحية، وتعاملهم الراقي معهم، حيث لا تفارق البسمة محياهم.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، معربين عن إشادتهم بسلوك رجال الأمن وخدمتهم لزوار البيت الحرام، والصورة المشرفة التي يظهرون عليها.وفق “أخبار 24”.
بعزم الرجال وسواعد أمننا
نعمل لخدمة ضيوف البيت العتيق
من أجلـ #حرماً_آمناً pic.twitter.com/RGKlkkXRjp
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