نححت جهود لجنة إصلاح ذات البين بالطائف برئاسة محافظ الطائف سعد الميموني في عتق 3 رقاب من القصاص، بعد إقناع أولياء دم 3 قتلى بالعفو، فيما تنظر اللجنة في 3 قضايا أخرى متأملة الحصول على صلح فيها.
ففي القضية الأولى نجحت اللجنة في كسب عفو وكيل ورثة ووالد المجني عليه ناصر أحمد عبد ربه العبدلي، عن قاتله صالح علي العبدلي لوجه الله تعالى، وفي القضية الثانية تنازل منير حسين عبدالقادر وكيل ورثة قتيل بنجلاديشي، عن قاتله المصري الجنسية عبدالله علي علي السوداني، مشترطاً دية مقدارها 400 ألف.
أما في القضية الثالثة، فأعلن وكيل الورثة وشقيق المجني عليه ناصر دخيل الله الحارثي عن موافقته باسمه وباسم جميع ورثة القتيل سعد دخيل الله الحارثي، على تأجيل تنفيذ الحكم لمدة 11 شهراً بحق قاتل شقيقه المدعو زايد عوض الحارثي، والعفو عنه مقابل مبلغ مالي محدد.
وأوضح الميمون، أن مبالغ الديات ستجمع وفقا للآلية المتبعة وحسب تعليمات وزارة الداخلية، وسيغلق الحساب البنكي تلقائياً بمجرد اكتمال مبلغ الدية، ثم يقوم القاضي ناظر القضية بتعميد البنك لتوزيع المبالغ للورثة، حسبما يقتضي الشرع.وفق “أخبار 24”.
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