كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها تلقت 77.2 ألف شكوى من مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ضد شركات الاتصالات في المملكة في عام 2016.
وأظهر التقرير السنوي للهيئة ارتفاع الشكاوى بنسبة 66% لعام 2016 مقارنة بعام 2015 الذي شهد 51 ألف شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى في عام 2014م 31.6 ألف شكوى، و20.9 ألف شكوى في عام 2013.
وأبان التقرير أن 41% من الشكاوى كانت من نصيب الهاتف المتنقل المفوتر، و17% للهاتف المتنقل مسبق الدفع، و16% للإنترنت الثابت، و14% للإنترنت المتنقل، و12% للهاتف الثابت.
وجاءت الشكاوى على الفواتير والالتزامات المالية أولاً بنسبة 35%، ثم تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها ثانياً بنسبة 25.8%، فيما توزعت الشكاوى الأخرى بين تأسيس وإضافة الخدمات أو تعديلها دون طلب المشترك، أو الإزعاج، أو عدم تقديم الخدمة، أو اعتراض على تعليق الخدمة أو انقطاعها، أو إدراج الشركة لاسم المشترك في “سمة”.وفق “أخبار 24”.
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