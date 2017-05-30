قال وزير التعليم الأسبق الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، إن قيادة المرأة للسيارة قادمة لا محالة، وهو أمر يفرضه الواقع، مشيراً إلى أن التغيير مستمر رغم أنه يزعج الكثيرين، لافتاً إلى أن المرأة كانت تقود دابتها، وستقود السيارة قريباً.
وأكد الأمير فيصل، خلال حديثه في حلقة من برنامج “هذا أنا” على “روتانا خليجية”، اعتزازه وفخره بالمرأة السعودية، مؤكداً أن المرأة السعودية ستنجح إذا منحت الفرصة الكاملة، مشيراً إلى أن التغيير يجب أن يبدأ من الداخل، ويجب أن تثبت المرأة نجاحها وإيجابيتها.
وعن مسيرته الشخصية منذ الدراسة وحتى الوقت الراهن، أوضح وزير التعليم الأسبق، أنه بدأ بدراسة الهندسة ثم تحول لدراسة الاقتصاد، ثم درس تأثير التكنولوجيا على المجتمع في معهد ستانفورد الأمريكي، مبيناً أنه الآن يعيش أسعد أوقاته بعد أن خدم بلده وأدى واجبه، وأصبح يرى نفسه في أولاده الذين كان قد انشغل عنهم بحكم العمل.
وتابع الأمير فيصل، أنه عشق الموسيقى منذ الصغر، ويعشق السفر والتعرف على المجتمعات الأخرى، وأنه سافر إلى لبنان وعمره 11 عاماً، وسافر إلى انجلترا لتعلم اللغة الإنجليزية وهو في عمر 13 عاماً، مضيفاً أنه يعتبر الموسيقى مهمة في الحياة، وأنه كان يعشق موسيقى الجاز، وكان يستمع للقدامى مثل طلال مداح وأم كلثوم.
وفق “أخبار 24”.
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