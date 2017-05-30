قدم أهالي محافظات منطقة جازان أمس الإثنين وجبات إفطار للجنود المرابطين بالحد الجنوبي، بمساعدة من أهالي قرية “الركوبة” القريبة من مواقع الجنود.
وكتب الأهالي على الأطباق وصناديق الطعام عبارات تبجيل وفخر واعتزاز بالجنود المرابطين؛ عبرت عن حبهم وامتنانهم لهم، وعن الدعم الشعبي الكبير الذي يتلقاه الجنود.
وشارك في تقديم وجبات الإفطار شباب من مدينة جازان، ومن محافظات صبيا وأبو عريش وأحد المسارحة وصامطة، وكان في استقبالهم أهالي قرية “الركوبة”، الذين ساعدوهم في إيصال صناديق الطعام للجنود المرابطين في مواقعهم.وفق “أخبار 24”.
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