ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن مصانع بناء الوحدات السكنية بوسائل تقنية حديثة، ستوفر 100 ألف فرصة عمل للسعوديين والسعوديات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال السويلم في تصريحات لقناة العربية إن تكلفة بناء الوحدات السكنية من خلال هذه التقنيات الحديثة أقل من تكلفة البناء التقليدي بنسبة تصل إلى 30%.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن توقيع اتفاقية لبناء أول مصنع بالدمام لبناء الوحدات السكنية بأحدث الوسائل التقنية الحديثة، وسيتبع ذلك إنشاء عدد من المصانع الأخرى في مختلف مناطق المملكة.وفق “أخبار 24”.
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