روى الدكتور عبدالله الفوزان أستاذ علم الاجتماع قصة طفولته في إحدى قرى حائل، ورحلة صعوده من شاب فقير يعمل سائقاً لدى إحدى العوائل، إلى أن أصبح بروفيسوراً وعضواً بمجلس الشورى.
وقال الفوزان خلال لقاء معه في برنامج “من الصفر” على قناة “mbc”، إنه كان يعيش مع عائلته في بيت من الطين بقرية الروضة بحائل، وكانت حياة القرية تقشفية فلم تكن هناك رفاهية والماء قليل وعانينا من عدم النظافة وكان القمل ينهش أجسادنا.
وأضاف أنه والده كان يعمل حمالاً وينقل حمولات الرز التي تأتي على السيارات الكبيرة، وكان يساعده أيضاً في بناء المنازل طينية مقابل أجرة، وكانت والدته نموذجاً للأم الحريصة على تربية أولادها تربية صالحة، مشيراً إلى أنه لم يكن يعرف تاريخ ميلاده لكنه عرف فيما بعد أنه ولد في نفس اليوم الذي ولد فيه ملك الأردن الحالي عبدالله بن الحسين.
وبين الفوزان أنه بدأ البحث عن ذاته في مرحلة المراهقة، وعمل سائقاً لدى إحدى العائلات مقابل 150 ريالاً في الشهر، وأقنعه والده بالزواج في الصف الثاني الثانوي حيث باع بيتهم القديم وزوجه بثمنه، وبعدها بدأ دراسته الجامعية في مدينة الرياض.
وتابع الفوزان حديثه عن دراسته، حيث أوضح أنه انتقل مع زوجته للرياض وسكن في البداية مع عمه ولكن من حسن حظه أن الجامعة كانت تعطي للطالب المتزوج 12 ألف ريال، تمكن بعدها من استئجار بين طيني، وكان يعيش مع زوجته على المكافأة الجامعية البالغة 1000 ريال.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه تنقل بين عدد من الكليات والأقسام بجامعة الملك سعود، حتى استطاع أن يكمل دراسة علم الاجتماع وأصبح بعدها معيداً، ثم واصل بعدها دراسته حتى وصل إلى ما هو عليه الآن.
أ.د عبدالله الفوزان من سائق لدى احدى العوائل ليصبح “بروفيسوراً” شهيرا في السعودية .. تعرف على قصته #من_الصفر pic.twitter.com/BNBgL1fFqA
— من الصفر (@MinAlsefer) May 29, 2017
عبدالله الفوزان يتعايش مع العقارب والخنافس من أجل الدراسة#من_الصفرpic.twitter.com/vwugC0bXxE
— من الصفر (@MinAlsefer) May 30, 2017
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