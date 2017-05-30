تبرع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد لسيدة استوقفته أثناء خروجه مساء أمس الإثنين من فعالية خاصة بجمع التبرعات لمصلحة سجناء الديون المالية، وطلبت منه التكفل بدية مواطن؛ لإنقاذ ابنها من السجن.
ويظهر مقطع فيديو استيقاف السيدة لأمير المنطقة حينما كان يهم لاستقلال سيارته، شارحة له وضع ابنها، فتجاوب معها ووعدها بدفع المبلغ المطلوب وهو 225 ألف ريال.
وكان الأمير عبدالعزيز بن سعد قد أعلن تبرعه لسجناء الديون المالية، بمشاركة عدد من رجال الأعمال وأعيان مدينة حائل.
وفق “أخبار 24”.
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