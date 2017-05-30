تداول مغردون على موقع “تويتر”، صورة جمعت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس (الإثنين).
وأظهرت الصورة الملك سلمان في حديث جانبي مع عضديه، فيما ينصت ولي العهد وولي ولي العهد لحديث خادم الحرمين في حرص واهتمام، لتلقى الصورة إعجاب واهتمام المغردين.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد استهل جلسة مجلس الوزراء بقصر السلام في جدة يوم أمس، بتهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يعين الجميع على الصيام والقيام.وفق “أخبار 24”.
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