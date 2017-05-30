دشن كل من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير المالية محمد الجدعان، خدمة “التزام” الإلكترونية بمدينة جدة أمس (الإثنين)، والتي تهدف إلى تحقق الجهات الحكومية من الالتزامات الرئيسية المطلوبة من القطاع الخاص بشكل إلكتروني في خدمة واحدة متكاملة.
وتعد خدمة “التزام” إحدى مبادرات التحول الوطني من أجل تعزيز التعاملات الإلكترونية ودعم وتسهيل الإجراءات الحكومية مع القطاع الخاص، والتي ستساعد في تسريع عملية الإنجاز وتوفير الوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية والاعتماد على الربط الإلكتروني.
وتساعد الخدمة على التحقق من مدى التزام المنشآت ومعرفة حالتها النظامية قبل التقديم على أي معاملة حكومية، مثل: صلاحية السجل التجاري، وشهادة الزكاة والدخل، وشهادة السعودة، ونطاق المنشأة، وصلاحية انتسابها بالغرف التجارية وغيرها من الخدمات والمتطلبات.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج