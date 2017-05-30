اختفى شاب من أبناء مدينة الرياض منذ 5 أيام، بعدما خرج من منزل والده في حي العزيزية جنوب العاصمة، ولا يعرف مكانه حتى الآن ولا سبب اختفائه.
وقالت والدة الشاب الذي يدعى راكان المطيري، وفقاً لصحيفة “عاجل”، إن ابنها ذهب إلى منزل والده، الذي استدعاه للحضور إليه، مضيفة أنه لم يكن يرغب في الذهاب خوفاً من أبيه، إلا أنها شجعته على الذهاب لمعرفة ما يريده والده منه.
وأشارت إلى أن ابنها راكان، البالغ من العمر 17 عاماً لم يعد إليها، فتواصلت مع والده، فأخبرها أنه خرج من عنده، ولا يعلم عنه شيئاً، فأبلغوا شرطة العزيزية بعد 24 ساعة من اختفائه، ونشروا صوره بجميع مواقع التواصل الاجتماعي دون جدوى.
وأوضحت والدة الشاب المفقود أن شريحة الهاتف التي كانت بحوزة ابنها خاصة بالبيانات، وبعد تحديث الشرطة لآخر اتصال له، وجدت أن آخر تواصل بالجوال كان يوم الأحد الماضي بحي المناخ بمدينة الرياض، وبعدها لم يستخدم جواله.
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