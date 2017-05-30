علقت شرطة منطقة مكة المكرمة أمس (الإثنين)، على مقطع فيديو متداول يظهر تكدسًا للموقوفين بشرطة العاصمة المقدسة، موضحة سبب ذلك.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي، أن مركز توقيف الشرطة الذي ظهر في المقطع خاص بموقوفين بصفة مؤقتة، والعمل جارٍ على إنهاء إجراءاتهم، كما أن المبنى مؤقت وتتوفر فيه شروط السلامة لمن فيه.
وأضاف إلى أنه جارٍ البحث حالياً عن مبنى حديث ذي مواصفات عالية، تتوفر فيه شروط السلامة اللازمة، لافتاً إلى أن شرطة المنطقة تؤكد حرصها على سلامة جميع الموقوفين لديها، حتى انتهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وفق “أخبار 24”.
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