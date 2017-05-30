أفادت مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف بمنطقة عسير صادقت على حكم محكمة محافظة أحد رفيدة بسجن الداعية سعيد بن فروة 45 يوماً، وأخذ التعهد الشديد عليه بعدم العود، بعد إدانته بالسب والتشهير بالفنان ناصر القصبي.
وأوضحت المصادر، أن الحكم بعد تصديق الاستئناف أصبح نهائياً وواجبَ التنفيذ، بعد أن تداولت المعاملة بين محكمة أحد رفيدة ومحكمة الاستئناف، للرد على ملاحظات رأتها محكمة الاستئناف، إلى أن اقتنعت أخيراً بالتصديق على الحكم.
يذكر أن محكمة الاستئناف سبق ونقضت نفس الحكم، بسجن “ابن فروة”، لسبّه وشتمه وتكفير ناصر القصبي، ووصفه بأنه ديوث، في إحدى خطبه المسجلة، ثم نُظرت مرة أخرى أمام قاضٍ آخر، الذي أصدر بدوره نفس الحكم، وصادقت عليه أخيراً محكمة الاستئناف.وفق “أخبار 24”.
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