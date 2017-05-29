أشعلت مسابقة “الكرة الذهبية” الأجواء الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الخرج والدلم ، والتي أطلقها الأستاذ صالح الجليفي رئيس اللجنة المسابقة بالتعاون مع إحدى الصحف الرياضية ، وبإشراف ومتابعة الهيئة العامة للرياضة بالخرج ، وملتقى مدربي الخرج .
تم ترشيح عدد من اللاعبين تحت سن 17 عاما من عدد الاندية والاكاديميات والأحياء ، وبعد خوض مباراة بين اللاعبين تم ترشيح اربعة لاعبين لكل فئة (الاندية – الاكاديميات – الاحياء) .
بدأت من اول رمضان التصويت للاعب الأفضل عبر برنامج وموقع “تويتر” بين لاعبي الاندية :
– محمد الطفيل
– ثامر السبيعي
– أصيل السويحب
-محمد العويدان
واشتعلت المنافسة بين الطفيل والسبيعي حتى اللحظات الأخيرة من وقت التصويت شارك فيه أكثر من 28.000 مصوت حتى اسفرت النتيجة النهائية :
الفائز بالكرة الذهبية / ثامر السبيعي (نادي السد) بنسبة 48% يليه محمد الطفيل (نادي الشعلة) بنسبة 42% ثم اصيل السويحب (الشعلة) ومحمد العويدان (الشرق) بنسبة 5% لكل منهما .
كما ستطرح الليلة المنافسة بتوير بين لاعبي الاكاديميات ، وسيتم التتويج والتكريم في 15 / رمضان في الحفل الختامي المرتقب والمغطى بتواجد القنوات الرياضية التلفزيونية .
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