اعتمد سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار حركة نقل قادة ووكلاء المدارس بالمحافظة للعام الدراسي 1438 / 1439 هـ ..
وأكد د.العبدالجبار بأن الحركة ولله الحمد جاءت وفقًا لرغبات وطلبات النقل التي تقدم بها القادة والوكلاء وقد اتسمت بالدقة والشفافية، ، مُقدما الشكر الجزيل لمساعده للشؤون التعليمية أ.خالد الحربي وللزملاء في قسم القيادة المدرسية على ما بذلوه من جُهود كبيرة في إعداد وعمل هذه الحركة ، وتمنى لقائدي المدارس ووكلائها التوفيق والنجاح مذكرهم بأهمية الارتقاء بالمدارس باعتبارها نواة التطوير ومحور العملية التعليمية والتربوية ، مؤكداً على أهمية إشعار قسم القيادة المدرسية وشؤون الموظفين بمباشرة المنقول والمكلف بعمله الجديد ،وعلى أن يباشر كل من قادة المدارس ووكلائها حسب وضعهم الجديد اعتبارا من صدور القرار وتسليم مابعهدتهم ، بحيث يكون التسليم والاستلام في عودة الاستعداد للعام الدراسي القادم 19 / 12 / 1438 هـ .
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