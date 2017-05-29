استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، نجم كرة القدم الفرنسية بول بوجبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي يزور المملكة لأداء مناسب العمرة.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي خلال استقباله للنجم الفرنسي، بحضور عضوي مجلس الإدارة عبدالإله مؤمنه وحمد الصنيع؛ على الدور الإيجابي الكبير الذي يقوم به اللاعب الفرنسي في نشر الأخلاق الحميدة للشباب المسلم، ودوره في زيادة دافع الشباب نحو تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، كونه يعد أحد اللاعبين المميزين على المستوى العالمي.
وكان بوجبا وصل إلى مكة المكرمة وأدى مناسك العمرة، قبل أن يغادر إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف، ثم عاد مساء أمس إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة.
يذكر أن بوجبا كان قد قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الأوروبي الأول على الإطلاق في تاريخ النادي، بعد التغلب على “أياكس أمسترادم” الهولندي في المباراة النهائية قبل أيام.وفق “أخبار 24”.
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