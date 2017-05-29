استقبلت محافظة حوطة بني تميم نبأ استشهاد ابنها فهد بن محمد الدهيمي بالحد الجنوبي بمزيد من الفخر والعزة؛ كونه أول شهيد من أبناء المحافظة، فيما أعربت عائلة الشهيد عن فخرها باستشهاد نجلها وهو يدافع عن دينه ووطنه.
وقال إبراهيم الدهيمي -شقيق الشهيد- إن فهد استُشهد وهو يدافع عن الدين والوطن ومقدّسات المسلمين، مؤكداً أن هذا شرفٌ للعائلة ولأبناء الشهيد ولأهالي حوطة بني تميم عامة.
وأشار وفقا لـ”سبق” إلى أنه رغم صعوبة فقدان فهد عليه وعلى أبنائه، إلا أن الأرواح والمال والدماء ترخص للوطن، قائلاً: “نحن وأبناؤه الثلاثة جنودٌ جاهزون تحت إشارة القيادة”.
وأوضح أن الشهيد فهد حصل على ثلاثة خطابات شكر آخرها قبل استشهاده بيومين، تضمنت الشكر والتقدير لمواقفه البطولية والتصدّي للعدو وتميّزه في سرعة الاستجابة وتفانيه في عمله.
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