علمت مصادر أنّ لاعب الهلال والمنتخب السعودي الخلوق محمد الشلهوب، تراوده فكرة الاعتزال بعد مشوار حافل بالإنجازات حيث لم يرد الكابتن محمد على الإدارة الهلالية بموافقته على تجديد عقده، حيث أبدت الإدارة رغبتها بتجديد عقدي الكابتن محمد والكابتن ياسر القحطاني الذي لم يمانع بتجديد عقده، ويعتبر محمد الشلهوب الذي بدأ مشواره مع الفريق الهلالي الأول عام 1420، أحد أبرز لاعبي الوسط في تاريخ الكرة السعودية وأبرز صانع ألعاب، إضافة لقدراته التهديفية حيث تصدّر قبل ستة مواسم صدارة هدافي الدوري السعودي، كما يعتبر أكثر اللاعبين تحقيقاً للإنجازات بـ 30 بطولة ويحظى الشلهوب بمحبة كافة الرياضيين، لما يتمتع به من روح رياضية عالية ليس لها مثيل، مما جعل كثيراً من الرياضيين لا يرغبون اعتزاله تعاطفاً معه كونه ظاهرة لن تتكرر.وفق “الجزيرة”.
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الظاهرة الشلهوب يلوِّح بالاعتزال
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