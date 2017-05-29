طلب مسئولي نادي الاتحاد من اللاعب كهربا تنفيذ الوعد الذي قطعه اللاعب على نفسه بالجلوس مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من أجل تسهيل انتقال اللاعب لصفوف العميد لموسم أخر على سبيل الإعارة، وذلك بعد تصريحات رئيس نادي الزمالك بأن المبلغ المطلوب في إعارة كهربا لأي فريق على سبيل الإعارة هو 5 مليون دولار، والبيع النهائي 15 مليون دولار.
وحسب صحيفة الشروق المصرية، أن إدارة العميد تواصلت مع كهربا في محاولة لإقناع رئيس النادي بتخفيض المبلغ المطلوب لإعاراته وهو ما يسعى له كهربا خلال الفترة المقبلة، من أجل استكمال مشواره الاحترافي بين صفوف العميد.
وانتقل (الفولت) لصفوف الاتحاد مطلع موسم 2016-2017 على سبيل الإعارة في صفقة قدرت بمليون و200 ألف دولار، وقدم مستوى مميزاً للغاية، أحرز خلاله 16 هدفاً في 20 مباراة، بإجمالي 1655 دقيقة، وصنع 3 أهداف، وتصدر قائمة هدافي الفريق، كما أنه أحرز هدف الفوز بكأس سمو ولي العهد أمام النصر والتي انتهت بهدف نظيف على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ليعود الاتحاد لمنصات التتويج من جديد.
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