أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم مرانه الرئيس؛ تحضيرًا لمواجهة نظيره “استقلال الأحواز الإيراني”، عند الساعة الـ 10:30 من مساء يوم غد الثلاثاء -بتوقيت مكة المكرمة-، على ملعب استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، ضمن لقاءات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2017 م، حيث تركّزت الحصة التدريبية التي اقيمت على الملعب الرديف بنادي الغرافة على الجوانب التكتيكية، إذ عمد الجهاز الفني على تطبيق عددًا من التدريبات التكنيكية، قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” مناورة على كامل مساحة الملعب طبّق من خلالها عددًا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها باللقاء، فيما شارك اللاعب “عمر خربين” بالجزء الأول من المران، قبل أن يكمل مرانه بالجري حول الملعب، في حين لم يشارك اللاعب “أسامه هوساوي” في الحصة التدريبية؛ نظير شعوره بآلام في الركبة؛ إذ تقرر مغادرته للرياض صباحًا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
من جانب آخر ينهي الفريق تحضيراته للقاء “استقلال الأحواز الإيراني” بمران مغلق في تمام الساعة الـ 11:00 من مساء اليوم الاثنين على الملعب الرئيس استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.وفق “الرياض”.
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