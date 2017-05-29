طالبت شدوى الحضري نجله الاسطورة المصرية في حراسة المرمى في مصر وإفريقيا عصام الحضري، من خطيبها محمود عبد المنعم الشهير بكهربا الاستمرار في الدوري السعودي واستكمال مشوراه الاحترافي مع العميد لموسم اخر عقب تألقه الكبير الموسم الماضي وتصدر قائمة هدافي الفريق والرابع على مستوى الترتيب العام للهدافين.
وقالت شدوى الحضري في مقابلة تلفزيونية على قناة “دريم” الفضائية : عايزة كهربا يكمل في الاتحاد، والناس كلها في السعودية بتحبه وصنع شعبية كبيرة، وسكون استمراره في الاتحاد أفضل له.
الجدير بالذكر ان تمت خطوبة الفولت وشدوى نجله الحضري منذ أقل من شهر، محققاً ظاهرة تحدث لأول مرة في ملاعب كرة القدم، حيث يشارك لاعب و(عمه) في منتخب واحد.
ويستعد منتخب مصر لمباراة تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2019 في شهر يونيو المقبل بالتحديد يوم 11، وتضم المجموعة أياً كلاً من النيجر وسوازيلاند .وفق “النادى”.
ولعب كهربا في صفوف العميد مطلع موسم 2016-2017 على سبيل الإعارة ، وقدم مستوى مميزاً للغاية، أحرز خلاله 16 هدفاً في 20 مباراة ، بإجمالي 1655 دقيقة ، وصنع 3 أهداف، وتصدر قائمة هدافي الفريق، وثالث هدافي دوري جميل للمحترفين خلف العقيد السوري مهاجم الأهلي “عمر السومهة” الذي تصدر هدافي الدوري برصيد 24 هدفا ، وإسماعيل بانجورا مهاجم الرائد صاحب المركز الثاني برصيد 18 هدفاً.
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