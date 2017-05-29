وجَّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإعادة فتح نفق جرول للمشاة للتسهيل على زوار بيت الله الحرام خلال شهر رمضان.
أعلن ذلك الحساب الرسمي لموقع إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث تضمن التوجيه أن تُستكمل الأعمال فيه بعد انتهاء الشهر الكريم.
ويخدم نفق جرول شمال مكة بالساحات الشمالية بالتوسعة السعودية الثالثة، عبر نفقين طول كل نفق 1000 متر تقريباً، وكل نفق يتكون من حارتين، واحدة للمشاة بعرض 16 متراً وأخرى للطوارئ للسيارات بعرض ثمانية أمتار، ويربط بينهما ثلاثة أنفاق عرضية للطوارئ ويحتوي كل نفق على 112 حماماً منهم ثمانية حمامات للمعاقين، كذلك يحتوى على 60 مكاناً للوضوء و60 حوضاً لغسيل الأيدي.وفق “أخبار 24”.
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