أفادت مصادر أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيزور روسيا يوم غدٍ الثلاثاء، حيث يعقد مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضحت المصادر بحسب “العربية.نت” أن لقاء ولي ولي العهد وبوتين سيتناول التعاون الثنائي بين البلدين، كما سيشهد توقيع نحو أربعة بروتكولات تعاون، ويناقش ملفي سوريا وإيران.
وأضافت أن الأمير محمد بن سلمان سيغادر موسكو عقب مباحثاته مع الرئيس الروسي، ليتجه إلى باكو عاصمة أذربيجان.
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