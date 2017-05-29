كشف وزير البترول والثروة المعدنية السابق علي النعيمي، عن نصيحة الملك عبدالله بن عبدالعزيز–رحمه الله- له، وكيف كان رد خادم الحرمين الشريفين الراحل على طلبه الاستقالة من منصبه بالوزارة.
وقال النعيمي، خلال لقائه ببرنامج “من الصفر” المذاع على قناة “إم بي سي” أمس الأحد، إن الملك عبدالله بن عبدالعزيز نصحه ذات مرة وقال له: “ياعلي لا تخاف فهد، لا تخاف عبدالله، لا تخاف سلطان، خاف الله فقط”، مؤكداً أنه تمسك بهذه النصيحة وعمل بها ولم يكن يخاف من شيء أو من أحد.
وروى النعيمي موقفاً جمعه بالملك عبدالله، حيث طلب منه يوماً ما الاستقالة من منصبه، باعتباره أكمل عشر سنوات في وزارة البترول وبلغ من العمر 70 عاماً، فكان رد خادم الحرمين الشريفين الراحل عليه “إنت أكبر ولا أنا؟!”، حيث أكد النعيمي أنه لم يستطع أن يرد عليه وطوى صفحة الاستقالة بل واستمر في منصبه بعدها لعشر سنوات أخريات.وفق “أخبار 24”.
نصيحة الملك عبدالله رحمه الله للنعيمي .. و تفاصيل استقالته التي قدمها له #من_الصفرpic.twitter.com/KiMkIY3VvG
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