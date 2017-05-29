ردت إحدى محاكم الأحوال الشخصية بالمنطقة الشرقية دعوى رفعها أحد المواطنين ضد ابنيه من زوجته السابقة، مطالباً المحكمة بإلزامهما بصرف نفقة شهرية عليه.
وطالب الأب في دعواه أن يقوم مجلس المصالحة والتحكيم التابع لوزارة العدل بتحديد مبلغ النفقة الشهرية، وإلزام ابنيه بدفعها له.
وأوضح المدعى عليهما، وفقا لصحيفة “الحياة”، للمحكمة في ردهما على الدعوى أن والدهما لم يقم بواجبه في النفقة عليهما في طفولتهما، التي قضياها مع والدتهما عند أخوالهما.
وجاء قرار قاضي المحكمة برد دعوى الأب ضد ابنيه بعد أن تأكد له عدم استحقاق الأب للنفقة، وعدم قدرة الأبناء عليها.
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