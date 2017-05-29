أتم إمام الجامع الكبير بمحافظة خميس مشيط الشيخ أحمد الحواشي فجر اليوم “الإثنين” الختمة الاولى منالقرآن الكريم في ثالث صلاة تراويح منذ بداية شهر رمضان الكريم.
وعرف عن الشيخ الحواشي ختمه للقرآن نحو 10 مرات خلال الشهر، حيث لا ينتهي من الصلاة إلا في وقت متأخر قبيل دخول فجر اليوم التالي.
الجدير بالذكر أن الشيخ الحواشي يحمل شهادة المعهد العلمي، وقد عمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترقى فيها حتى أصبح مساعداً لرئيس الهيئة.وفق “أخبار 24”.
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