استدعت إدارة المرور مواطناً تمكن من السيطرة على حصان سائب تسبب في عرقلة حركة السير بمحايل عسير، وحجزت مركبته لأنها تحمل لوحات مرورية قديمة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخراً صوراً أظهرت المواطن وهو يتابع الحصان بسيارته ومن ثم الإمساك به، وقد ظهرت سيارته في الصورة وهي بلوحات قديمة.
وقال قائد المركبة، وفقاً لصحيفة “سبق” إنه تلقى اتصالاً من قبل مرور عسير، وتوقع أنه سيتلقى تكريماً لإمساكه بالحصان قبل أن يتسبب في وقوع حوادث مرورية، غير أنه فوجئ بحجز مركبته، وإلزامه بتغيير لوحاتها.
من جهتها، ذكرت مصادر أن الإدارة العامة للمرور استنكرت في خطاب وجهته “لمرور عسير” وجود سيارات لا تزال تحمل اللوحات القديمة، وشددت على ضرورة ضبط مركبة المواطن التي ظهرت في الصور وحجزها، وإلزامه بتغييرها.
وأضافت أنه تم إصدار توجيهات بتكثيف الحملات المرورية لضبط أي مركبات تحمل مثل هذه اللوحات القديمة، وحجزها لحين تصحيح أوضاعها واستبدال لوحاتها باللوحات الجديدة المزودة بتقنيات أمنية تمكن من الاستدلال على المركبة وضبطها حال مخالفتها للسرعة النظامية.
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