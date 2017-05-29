حذرت جهات مختصة بالمملكة المواطنين من الانسياق وراء رسائل متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء شخصيات اعتبارية، تدعو إلى جمع وتحويل أموال إلى خارج المملكة؛ بزعم مساعدة الأسر السورية.
وذكرت الجهات المختصة وفقاً لـ “عكاظ”، أن الرسائل المحتالة انتشرت بصورة كبيرة مع بداية شهر رمضان؛ أملاً في استغلال تعاطف المواطنين مع أشقائهم السوريين لجمع أكبر قدر من الأموال، داعيةً الراغبين بالتبرع إلى إيصال تبرعاتهم عبر القنوات الرسمية المعروفة ومن خلال الجمعيات المصرح لها فقط.
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