هاجم مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الدعاة الذين غيروا موقفهم تجاه سماع الموسيقى والأغاني، وتراجعوا عن تحريمها وذهبوا إلى إباحتها.
ووصف المفتي وفقاً لـ “عكاظ” هؤلاء الدعاة بالمنتكسين، مشككاً في أن يكون موقفهم هذا نابعاً عن مراجعات فكرية.
في سياق آخر، استنكر آل الشيخ ترديد بعض الدعاة لقصص خيالية أثناء قيامهم بالوعظ، قائلاً: “كفى بكتاب الله واعظاً، فكتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، كفى بهما اعتباراً وعظة”.
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