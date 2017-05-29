أشاد الداعية الدكتور سلمان العودة بالوزير الراحل غازي القصيبي، مبيناً أنه كان يتميز بشرف الخصومة، وروى موقفاً له في فترة خصومة سابقة بينهما، جعله يحترمه ويقدره.
وقال الشيخ العودة في مقابلة مع برنامج “الراحل” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن القصيبي كتب عنه وعن دعاة غيره مقالات وكتيبات، وفي هذا الوقت مر بموقف أصبح بسببه لا يستطيع التعبير عن نفسه، وحين سئل القصيبي عنه أجاب بأنه “ليس من المروءة أن أتكلم عن أناس لا يستطيعون أن يعبروا عن أنفسهم”.
ووصف العودة الوزير القصيبي بالأديب الذي لا يشق له غبار، والشاعر الفحل المهتم بالقضايا العربية والإسلامية، والإداري النزيه نظيف اليد عف اللسان، مؤكداً بأن غازي الصيبي رقم صعب وكرسيه شاغر حتى الآن.
وفق “أخبار 24”.
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