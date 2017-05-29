دعا الأمن العام المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، للالتزام بتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بمنع الصلاة داخل صحن المطاف واقتصاره فقط على المعتمرين تسهيلاً لهم.
ونشر الأمن العام على حسابه بموقع “تويتر”، صورة من الأعلى لصحن المطاف الذي بدا خالياً تماماً من الزحام ومقتصراً فقط على الطائفين، ودون عليها قائلاً: “ضيف الرحمن الكريم.. صحن المطاف مخصص للطواف، لا تصر على الصلاة فيه فتكون سبباً بمضايقة المعتمرين والطائفين”.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج