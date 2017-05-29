استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس (الأحد)، عدداً من الأمراء والعلماء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية وجمعاً من الأهالي قدموا للسلام عليه وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.
وكان من بين الحضور أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، والأمير أحمد بن عبدالعزيز والأمير تركي الفيصل، ورئيس الهيئة العامة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، وقد تناول جميع الحضور طعام السحور مع خادم الحرمين الشريفين.
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