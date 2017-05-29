حذر الشيخ عائض القرني الدعاة من اتباع أسلوب الخوف دائماً بلا رجاء في وعظ الناس أو الرجاء دائماً بلا خوف، لافتاً إلى أن الأسلوبين يؤديان إلى خروج الناس من الملة أو الإمعان في الكبائر.
وقال القرني خلال إحدى حلقات برنامج “التوقيع” الذي يعرض على قناة “بداية”: “ظني أن الذين يستخدمون الخوف بلا رجاء دائماً سوف يخرجون الناس من الملة ومن العبادة، ومَن يستخدمون الرجاء بلا خوف دائماً سوف يتركون الناس يرتكبون الكبائر”، داعياً إياهم إلى اتباع الحكمة في الجمع بين الخوف والرجاء خلال دعوة الناس ووعظهم.
وأضاف أن الرحمة هي عنوان الدين، وأن الآية القرآنية “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين” تعد عنواناً للإسلام؛ لذا وجب أن تحمل كلمات الدعاة تلك المعاني.
وفق “أخبار 24”.
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