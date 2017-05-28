كوفئ طبيب استشاري يعمل في الطب الوقائي بالمكتب الوقائي بالخبر، بالنقل التعسفي إلى الطب الوقائي بالمراكز الصحية بـ”بقيق”؛ ذلك بعد اكتشافه كارثة إنسانية صحية والتبليغ عنها؛ حيث كان هذا النقل يتستّر تحت مظلة “مصلحة العمل”!
وبحسب التفاصيل وفقا لموقع “سبق” من مصادر مطلعة مدعومة بوثائق فإنه بعد أن شرع طبيب استشاري من جنسية عربية يعمل بالطب الوقائي بالمكتب الوقائي بالخبر في مراجعة “برنامج الدرن” بالمراكز الصحية بقطاع الخبر، اكتشف وجود عدد 25 حالة درن لم يُبلغ عنها، ولم تتلقّ العلاج اللازم بحسب الإجراءات المتبعة.
وأضاف أن هذا الطبيب الاستشاري قام على الفور بالتبليغ عن هذه الحالات المكتشفة، والتي تشكّل كارثة إنسانية صحية بحق المرضى المصابين، وبحق المجتمع المخالط لهم؛ لكي يتم تلافي المشكلة والعمل على معالجتها بحسب الطرق المتبعة، والتي تحفظ للمرضى سلامتهم وسلامة المخالطين لهم.
وأكد أن هذا الطبيب كوفئ بالنقل التعسفي من الطب الوقائي بالخبر إلى مكتب الطب الوقائي بالمراكز الصحية بـ”بقيق”، وكأن هذا النقل تعسفي يتستر تحت مظلة “مصلحة العمل”، معتبراً هذا الإجراء استغلالاً للسلطة يستحق الردع والعقاب.
وطالب المصدر -فضّل عدم ذكر اسمه- بتشكيل لجنة وزارية لتقصّي الحقائق ومحاسبة جميع من تسبب في هذه الكارثة، ومن تستر عليهم، والنظر في قرار نقل هذا الطبيب الأمين، الذي لم يخن أمانة المهنة الصحية.
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الخرج اليوم - محمود سليمان :
كوفئ طبيب استشاري يعمل في الطب الوقائي بالمكتب الوقائي بالخبر، بالنقل التعسفي إلى الطب الوقائي بالمراكز الصحية بـ”بقيق”؛ ذلك بعد اكتشافه كارثة إنسانية صحية والتبليغ عنها؛ حيث كان هذا النقل يتستّر تحت مظلة “مصلحة العمل”!
كوفئ طبيب استشاري يعمل في الطب الوقائي بالمكتب الوقائي بالخبر، بالنقل التعسفي إلى الطب الوقائي بالمراكز الصحية بـ”بقيق”؛ ذلك بعد اكتشافه كارثة إنسانية صحية والتبليغ عنها؛ حيث كان هذا النقل يتستّر تحت مظلة “مصلحة العمل”!
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