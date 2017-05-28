انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج التواصل على الهواتف الشخصية مقاطع عديدة توثق وقوع عدد من المضاربات في شوارع المملكة، بعد يومين فقط من دخول شهر رمضان المبارك.
وبدت المضاربات غالبا بين سائقي السيارات، الذين يبادرون بالنزول من مركباتهم والانخراط في مشاحنات ومضاربات مع بعضهم البعض، باستخدام الأيدي و”النعال”، في ظل وقوف بعض المتجمهرين واكتفائهم بالتصوير، وتدخل آخرين لمحاولة الفكاك بينهم.
وأثارت الفيديوهات موجات من التعليقات، التي أكدت وجوب احترام حرمة الشهر الفضيل وضرورة كبح جماح الغضب، حتى في ظل العطش والجوع الذي يمر به الشخص وسط الزحام والحرارة، مشيرين إلى أن هذه المشاهد تكثر غالبا في أول الشهر.
وفق “أخبار 24”.
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