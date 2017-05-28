نشر حساب مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع السعودية، مقطع فيديو قصيرا يهدف لمكافحة التطرف بالاعتماد على الرموز واستخدام الفكر والعقل في سد ثغراته المتعددة.
ويظهر في الفيلم القصير الذي تم بثه اليوم (الأحد) صبي صغير وهو يستخدم كتابا لسد ثقب في جدار يطل منه إرهابي مدجج بالسلاح، في إشارة إلى الثغرات التي يتسلل منها الإرهابيون إلى العقول.
يُذكر أن مركز الحرب الفكرية هو مركزٌ عالمي يتبع وزارة الدفاع بالمملكة، ويختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، وترسيخ مفاهيم الدين الحق.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج